Preso em SP acusado de extorquir os avós por 12 anos

A polícia prendeu nesta segunda-feira, 2, Maurício Fernando Garcia Filho, de 24 anos, em Franca, interior de São Paulo, acusado de extorquir os avós adotivos mediante ameaças de morte. A prisão temporária, por cinco dias, deverá ser prorrogada por período igual. Depois, o delegado José Augusto Franzini, de São José da Bela Vista, onde moram os avós, deverá solicitar à Justiça a prisão preventiva até o julgamento. Garcia Filho já cumpriu parte de pena (seis meses, da sentença de um ano e oito meses) por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional, mas o benefício deverá ser revogado e ele ainda terá de cumprir o restante da sentença. O rapaz, adotado em Jaú com 8 dias, extorquia os avós desde os seus 12 anos e o valor deve ter ultrapassado os R$ 100 mil. A denúncia dos avós aconteceu na quarta-feira, pois eles não tinham mais dinheiro para sustentar as ameaças do neto, que fazia cobranças até três vezes por semana. José Umberto Pereira, de 74 anos, e Maria Luiza Panice Pereira, de 73 anos, já venderam uma chácara, uma casa e um apartamento em Franca para dar dinheiro ao neto. Eles fizeram até empréstimos e financiamentos pessoais. Os pedidos oscilavam entre R$ 700 e R$ 2 mil. A última extorsão ocorreu em 25 de abril, quando Garcia Filho foi de mototáxi de Franca até São José da Bela Vista. Ele exigiu que o avô pagasse R$ 25 pela corrida e ainda levou R$ 50. O avô foi agredido duas vezes e o neto ainda pichou no quarto e na cozinha da casa, com pincel atômico, a frase "Vou matar vocês". O pai dele cumpre pena perto de São Paulo e a mãe, Fátima Aparecida Pereira, faz hemodiálise e os pais não contaram o que ocorria para não preocupá-la. Cansados das ameaças, os avós fizeram a denúncia e o juiz da 3ª Vara Criminal de Franca, Luiz Pinheiro Sampaio, concedeu a prisão temporária de Garcia Filho, que está na Cadeia da Guanabara, em Franca. Garcia Filho ainda tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Hoje, ele recusou-se a falar com a polícia, alegando que só falaria em juízo.