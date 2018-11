Preso em SP acusado de matar casal e neonazismo

Na noite do crime, o suspeito, de 33 anos, e as vítimas participaram de uma festa em comemoração aos 120 anos do nascimento do nazista Adolf Hitler. No encontro havia um bolo e vela de aniversário. Barollo foi detido em um prédio de classe média do bairro. Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) de São Paulo e a polícia paranaense afirmaram que o economista estava sozinho no imóvel e não resistiu à prisão.

?Ele falou pouco e não confessou qualquer crime?, informou um investigador. O delegado do Deic Laércio Belo de Oliveira disse que pode ter ocorrido um desentendimento entre o suspeito e as vítimas. Outra hipótese é que Barollo não tenha sido aceito na festa e por essa razão resolveu se vingar. De acordo com Oliveira, o suspeito foi pego durante investigações feitas com escutas telefônicas autorizadas pela Justiça.

O estudante de Direito Bernardo Dayrell Pedroso, de 24 anos, e a aluna de Arquitetura e Urbanismo Renata Waechter Ferreira, de 21 anos, foram executados com tiros na cabeça e nos braços. Os dois foram localizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi chamada por um morador da região. Os corpos estavam em um carro com motor ligado e estacionado no acostamento da BR-116, sentido São Paulo. Segundo a polícia, as vítimas teriam saído de carro durante a festa para ir ao mercado comprar mais cerveja para os cerca de 30 convidados.

Ontem à tarde, Barollo passou por exames no Instituto Médico legal (IML) e seguiu para Curitiba. Os parentes do suspeito não foram localizados para comentar o caso. A família das vítimas também não foi encontrada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.