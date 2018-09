Preso em SP acusado de matar parceiro de crime

Os PMs estavam a cerca de 20 metros do local do crime, quando ouviram dois disparos de arma de fogo e avistaram uma multidão se afastando. No centro, encontram Silva baleado no chão. A vítima foi socorrida e levada para a Assistência Médica Ambulatorial (AMA) da Sé. Transferida para o Hospital da Santa Casa, a vítima faleceu.

A polícia realizou busca nas imediações e encontrou o suspeito. Ele assumiu a autoria do crime e disse que a arma, um revólver calibre 38, estava em cima do balcão de um bar.

Investigações revelaram que vítima e detido já foram comparsas em práticas de crime. A arma usada no homicídio é roubada. Ela será periciada e o suspeito passou por exame residuográfico. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi contatada para disponibilizar as imagens das câmeras instaladas no local.