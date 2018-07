Preso em SP homem com R$ 5 milhões em notas falsas A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje na região dos Jardins, zona sul da cidade, um homem suspeito de participar de um esquema de notas falsas. O homem carregava R$ 5,6 milhões em cédulas de R$ 50. Segundo o delegado do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), Francisco Solano de Santana, o suspeito pretendia espalhar as notas ou utilizá-las em um golpe.