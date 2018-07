Preso em SP homem que abusou de menores em guarita Um segurança de 53 anos foi preso, ontem à tarde, suspeito de abusar de quatro menores, todos moradores da rua Ângelo Santi, em Interlagos, zona sul da capital, onde o homem trabalha. A polícia foi chamada após o pai de um menino de 13 anos ver no celular do filho uma chamada com o nome registrado como Pedófilo. O garoto disse que o segurança costumava ligar para ele e emitir sons de gemidos. Também contou que o homem abusava sexualmente de uma amiga sua de 12 anos, moradora da rua.