Preso em SP israelense acusado de torturar crianças O israelense Elior Noam Hen foi detido pela Polícia Federal na noite de ontem sob acusação de utilizar de meios cruéis e tortura para educar e corrigir crianças. De acordo com a PF, Hen era procurado pela Interpol em todo o mundo e foi preso no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo. Os maus tratos teriam sido cometidos em Israel por motivos religiosos. O homem está preso no prédio da Superintendência da PF em São Paulo, no bairro da Lapa, na zona oeste, onde aguardará o julgamento do pedido de extradição feito pelo Governo de Israel ao Supremo Tribunal Federal (STF). O israelense é considerado líder e mentor espiritual de um dos piores casos de abuso infantil de Israel, utilizando de tortura como método de correção de comportamento de crianças com a finalidade de "expulsar o demônio de seus corpos". Ainda segundo a PF, Hen, também conhecido como Eliyahu Abuhazira, freqüentava uma sinagoga no Bom Retiro, em São Paulo. A Congregação Israelita de São Paulo, após saber das torturas, pediu aos representantes religiosos que proibissem os cidadãos da comunidade judaica de dar abrigo ou acobertar o fugitivo. Em 26 de maio, a representação da Interpol localizou a esposa do israelense, juntamente com seus quatro filhos, que foram apresentados ao Juiz da Vara da Infância e Juventude da capital paulista. Por considerar que os ensinamentos de Hen poderiam potencialmente ser destinados aos seus próprios filhos, o juiz da Infância interveio preventivamente e apreendeu as crianças temporariamente, como forma de resguardar a integridade física e psicológica dos quatro menores. A ordem de prisão preventiva para extradição foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 5 de abril.