Preso em SP jovem envolvido com pornografia infantil A Polícia Federal prendeu hoje um rapaz de 22 anos suspeito de disponibilizar vídeos e fotos com pornografia infantil pela internet. Procurado pela Polícia do Reino Unido e investigado pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) em 2010 sem ter sido identificado, o homem que usava o apelido de Preeteenrio foi preso no quarto no qual vivia de aluguel, em uma casa no Jardim Campos Elíseos, periferia de Campinas.