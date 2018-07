Preso em SP membro da quadrilha que assaltou BC

Araújo foi surpreendido pela polícia em frente a uma oficina mecânica, na Avenida Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, zona sul da capital paulista. "Ele apresentou um documento falso, mas a denúncia informava que ele estaria em posse da falsificação. Depois de entrevistado, ele acabou confessando ter participado do assalto em Fortaleza", contou o tenente Edson Saldiva Jordão. "A riqueza de detalhes da denúncia leva a crer que a pessoa conhecia bem Araújo, inclusive sua rotina. Talvez alguém com desavença pessoal", disse Jordão.

Araújo é um dos bandidos mais procurados do Ceará. Ele estava no grupo de 10 presos que fugiram do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO II), em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, um bando armado invadiu a cadeia e libertou os detidos. O criminoso foi encaminhado à sede do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), na zona norte de São Paulo, onde deve ser interrogado novamente antes de ser transferido para o Ceará.

No assalto ao Banco Central, o maior da história do País, o bando, formado por 36 criminosos, alugou um imóvel próximo ao prédio, em Fortaleza. A partir dali, os bandidos cavaram um túnel com 89 metros de extensão, que dava acesso ao cofre do banco, de onde levaram R$ 164,7 milhões. Três quadrilhas participaram da ação, duas de São Paulo e uma do Ceará.