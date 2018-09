Preso em SP suposto mandante de chacina de novembro

A polícia prendeu na quinta-feira, 8, após investigações, Paulo Roberto da Silva, conhecido como Tio Paulo, na zona leste da capital paulista. Ele é acusado, entre outros crimes, de ser o mandante de uma chacina em que cinco pessoas morreram, ocorrida no dia 16 de novembro do ano passado, também na zona leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as vítimas foram mortas para pagar dívidas de drogas.