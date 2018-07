Preso empresário que atropelou e matou manifestante

No local em que Azevedo foi encontrado funciona uma clínica de recuperação. O endereço estava sendo vigiado pela polícia desde segunda-feira, 15, até que o foragido apareceu em um carro importado.

O acidente, ocorrido no dia 20 de junho, terminou com a morte do estudante Marcos Delefrate, de 18 anos, que teve o óbito constatado no local. Azevedo já estava com a prisão preventiva decretada e foi indiciado na segunda-feira pela Polícia Civil. Ele responde a dez acusações referentes a cinco crimes diferentes: um homicídio, quatro tentativas de homicídio doloso (com intenção de matar), três lesões corporais, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

O delegado Paulo Henrique Martins, responsável pelo caso, diz acreditar que o acidente foi uma ação proposital do acusado. Isso porque havia outras alternativas em vez de tentar atravessar o protesto e de avançar sobre as pessoas.

No dia da manifestação, o empresário saía de um supermercado quando se deparou com o ato contra o valor da tarifa de ônibus que acontecia no cruzamento das Avenidas João Fiúsa e José Adolfo Bianco Molina, na zona sul de Ribeirão Preto. Após discutir com manifestantes, avançou com sua Range Rover blindada sobre eles, matando o estudante. Outras pessoas tiveram ferimentos graves e duas delas, apesar de já estarem em casa, seguem com sequelas e em tratamento.