Preso empresário que matou coronel em Araçatuba (SP) A polícia prendeu na noite desta quinta-feira o empresário Fábio Bezerra, que em 2004 matou o tenente-coronel Paulo Roberto Zacarias Cunha, comandante do 17º Batalhão da PM, de São José do Rio Preto. Bezerra foi preso durante um jantar com parentes, numa pizzaria de Araçatuba. Ele não apresentou reação quando PMs da Força Tática chegaram para cumprir o mandado de sua prisão, expedido pelo juiz Daniel Diniz Gonçalves, da 1ª Vara de Execuções Criminais de Araçatuba.