Preso envolvido com quadrilha que atuava no Alemão O foragido da Justiça João Michel Dalincourt Esteves, de 22 anos, conhecido como "Maluquinho", foi preso ontem no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser integrante de uma quadrilha da mesma facção criminosa que atuava no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, e foi responsável por praticar vários delitos na área de Jacarepaguá e Tijuca, na zona oeste.