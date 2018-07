Preso estelionatário envolvido em golpes de carros no RJ

De acordo com a investigação policial, Marcéu, que usava o nome falso Marcelo Oliveira, atraía suas vítimas com propostas financeiras, sugerindo sociedade em suposto negócio de locação de automóveis para artistas da Rede Globo e da Rede Record, bem como para uso em cenografia.

Segundo os agentes, ele convencia suas vítimas a adquirirem os veículos em nome próprio, comprometendo-se a realizar o pagamento do carnê e remunerá-las com o lucro excedente. Quando tinha a posse dos veículos, o suspeito os levava para o município de Angra dos Reis, local em que, dizendo-se proprietário de uma concessionária prestes a encerrar suas atividades, vendia os carros com deságio, prometendo regularizar brevemente a documentação e apropriando-se do valor da venda.

Os agentes chegaram à identificação de Marcéu quando descobriram uma multa com um dos carros indevidamente apropriados, em uma estrada de Angra dos Reis, quando foi obrigado a revelar seus dados corretos para a confecção do infração. Com Marcéu foram apreendidos cinco veículos. Ele responde a dez procedimentos policiais.