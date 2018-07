Preso estuprador que cometeu crime perto da Marginal

Ele foi detido com um chave de fenda no bolso semelhante à que teria sido usada para ameaçar a vítima. Os policiais o flagraram indo em direção a um outro veículo que estava também parado na pista. Um retrato falado feito pela vítima ajudou na identificação.

Adriano Sobral da Silva, de 30 anos, é de Pernambuco e está em São Paulo há um ano. "Eu tenho de pagar pelo que fiz", disse ele ao delegado. Também contou que havia fumado 10 pedras de crack antes de cometer o crime e que é usuário da droga há seis anos. No seu depoimento à polícia, no 2º DP (Bom Retiro), ele se apresentou como morador de rua e também declarou ter ficado três meses preso depois de bater em uma ex-companheira. O delegado titular do 2º DP, Eduardo Castanho, pediu à Justiça a prisão temporária do acusado.

Crime

De acordo com a vítima, seu carro quebrou próximo ao cruzamento da Avenida do Estado com Avenida Castello Branco. O estuprador chegou a pé e se ofereceu para ajudar. Convenceu a vítima a acompanha-lo até uma oficina próxima dali. No meio do caminho, no entanto, ela percebeu que se tratava de uma armadilha, mas já era tarde. Ameaçada pelo estuprador com uma ferramenta, o criminoso a estuprou, fugindo em seguida. A motorista foi ajudada por moradores da região. Ela foi levada até uma base próxima da Guarda Civil Municipal, depois ao Hospital para exame de corpo de delito.