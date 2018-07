Preso ex-PM apontado como chefe de milícia do Rio O ex-policial militar Francisco César Silva de Oliveira, conhecido como "Chico Bala", foi preso na tarde de ontem por policiais da 35ª delegacia de Polícia (DP) de Campo Grande, do Espírito Santo. Ele é apontado como chefe da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro, o grupo paramilitar conhecido como Milícia Chico Bala, rival da facção criminosa Liga da Justiça.