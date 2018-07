Preso ex-PM suspeito de ser segurança do tráfico do Rio O ex-policial militar Carlos Henrique Pereira Januária, acusado de fazer a segurança do chefe do tráfico de drogas da Rocinha Antonio Bonfim Lopes, o "Nem", foi preso hoje por policiais da Polícia Interestadual (Polinter) próximo a sua residência no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a delegada titular Roberta Carvalho, Carlos Henrique era lotado no Batalhão de Choque e teve o nome excluído da Polícia Militar (PM) por meio do boletim da corporação no último dia 9.