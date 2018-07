Preso ex-policial que atuava como informante do tráfico O setor de capturas da Polícia Civil, Polinter, prendeu hoje um ex-policial militar acusado de fazer a segurança do chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Antonio Bonfim Lopes, o Nem. Carlos Henrique Pereira Januária era lotado no Batalhão de Choque e, durante 11 meses, recebeu R$ 400 mensais do governo federal para participar de cursos de formação.