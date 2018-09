Preso falso policial após perseguição em Diadema-SP Ao volante de um carro roubado e vestindo uma camiseta que pertenceria ao Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil, um falso policial de 21 anos foi detido na noite de ontem após ser perseguido por policiais militares em Diadema, no Grande ABC. Os policiais desconfiaram do suspeito próximo à entrada da Favela Santa Cruz, tendo início a perseguição. Durante a fuga, o suspeito, que já tem passagem pela polícia por roubo, tentou atropelar algumas pessoas como forma de fazer a viatura parar, mas não conseguiu. Um menino de 11 anos foi atingido de raspão, segundo os PMs. Dentro do veículo, que havia sido roubado no dia 14 de outubro na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, foram encontradas uma sirene semelhante às usadas nos carros descaracterizados da polícia civil e as verdadeiras placas do veículo, pois as que estavam fixadas nos pára-choques eram de outro carro da mesma marca. A polícia agora irá realizar um levantamento dos roubos acontecidos na região para verificar se os suspeitos estariam usando camisetas da polícia. Caso seja levantado algum caso parecido, as vítimas serão chamadas a comparecer no 3º Distrito Policial de Diadema para fazer o reconhecimento de Carvalho.