Preso foge de sala de audiência em Itapecerica da Serra O ajudante Edimar Pereira Lima, de 31 anos, fugiu da sala de audiências da 4ª Vara Judicial do Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande SP, na tarde de hoje. Mesmo algemado, Lima conseguiu pular uma janela que estava aberta durante seu interrogatório. O ajudante foi preso em flagrante por roubo no ano passado e estava detido no Centro de Detenção Provisório de Itapecerica da Serra.