Preso foragido suspeito de roubar e atirar contra PMs Uma denúncia anônima permitiu que, no início da noite de terça-feira, 16, policiais militares do 46º Batalhão do Interior (BPM/I), capturassem, em São José dos Campos(SP), no Vale do Paraíba, um assaltante procurado pela justiça. Com várias passagens por roubo, foi reconhecido por um PM ferido por ele no último fim de semana.