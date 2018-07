Preso ganha direito de tomar posse na Câmara

Mesmo preso, o suplente Geraldo Naves (DEM) tem o direito de tomar posse como deputado distrital, segundo parecer da Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, entregue ontem ao presidente da Casa, Cabo Patrício (PT). O procurador Fernando Nazaré entendeu, que, apesar de estar detido, Naves não perdeu os direitos políticos e pode, sim, assumir o mandato.

Naves é primeiro suplente do DEM e ganhou o direito de tomar posse como deputado distrital depois que Júnior Brunelli (PSC), titular da vaga, renunciou para fugir do processo de quebra de decoro que pesava contra ele. Brunelli é citado como um dos beneficiários do "mensalão do DEM" e protagoniza vídeo no qual reza pela vida do delator do esquema, Durval Barbosa. A cena ficou conhecida como "oração da propina".

O nome de Naves não apareceu, pelo menos até agora, nas investigações da Operação Caixa de Pandora, mas o suplente de deputado acabou preso por envolvimento na tentativa de suborno de uma das testemunhas do caso, o jornalista Edson Sombra. Foi Naves quem levou ao jornalista um bilhete do governador José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM) no qual pedia ajuda. A mensagem acabou nas mãos da Polícia Federal. Por causa desse episódio, Arruda e outros quatro aliados estão presos em caráter cautelar há quase um mês, na Polícia Federal, por obstrução à Justiça.

Patrício é contra a convocação de Naves. Mas pode ser voto vencido se pelo menos três dos outros quatro membros da Mesa Diretora assinarem o edital de convocação. No entanto, mesmo que Naves seja chamado para tomar posse na Câmara, é preciso, antes autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa pediu ontem ao STJ a revogação de sua prisão. Ainda não há data para que o ministro Fernando Gonçalves, relator das investigações do "mensalão do DEM", analise o pedido. Se a corte não revogar a prisão do suplente, mas autorizar sua saída da prisão para tomar posse, a Câmara Legislativa precisará assumir a custódia, mantendo-o preso nas dependências da Casa. Seu advogado, Ronaldo Cavalcante, admitiu na semana passada que o suplente deve aceitar a convocação. Assim, ganharia foro especial.

O parecer da Procuradoria da Câmara, assinada por Fernando Nazaré, ressalta ainda que, "se no prazo regimental para tomar posse", que é de 30 dias, "a autorização do Judiciário não sair, a Câmara Legislativa deverá convocar o suplente seguinte da ordem de convocação", que é Washington Mesquita (PSC), ex-assessor especial de Arruda.

Mesquita e outros seis suplentes foram empossados na Câmara na última semana, para votar no processo de impeachment do governador afastado. Assim, o Legislativo tem hoje mais deputados do que os 24 previstos em lei. Além de Mesquita, outros cinco suplentes são ex-administradores ou ex-diretores de órgãos do governo Arruda.

Os outros dois são da turma do ex-governador Joaquim Roriz (PSC): Roberto Lucena (PMDB), irmão de Gilberto Lucena, dono da Linknet, uma das empresas acusadas de abastecer o "mensalão do DEM"; e Wigberto Tartuce (PMDB), investigado pelo Tribunal de Contas da União por desvios de R$ 11,6 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).