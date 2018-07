Preso grupo com arco, flecha e celular ao lado de cadeia

Foram apreendidas duas flechas já com os celulares presos com fita adesiva, prontas para o arremesso. O material estava escondido sob o viaduto do cruzamento da Rodovia Raposo Tavares com a Rodovia Euclides Figueiredo. O homem, de 24 anos, disse que receberia R$ 3 mil, e cada adolescente, R$ 1 mil, para arremessar os objetos na Penitenciária 2.

Um dos adolescentes afirmou ter comprado o equipamento por aproximadamente US$ 350 no Paraguai. Ele ainda teria treinado o lançamento dos objetos por cerca de duas semanas em um sítio localizado na região de Presidente Prudente, também no interior de São Paulo.

O adulto foi preso e autuado por auxiliar a entrada de aparelho de comunicação sem autorização legal na cadeia, formação de quadrilha e corrupção de menores. Ele foi levado para a Cadeia Publica de Presidente Venceslau, e depois será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá. Os menores apreendidos serão apresentados ao Ministério Público. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Polícia da cidade.