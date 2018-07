Preso grupo especialista em roubar casas de luxo em SP

Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil do Guarujá prendeu na madrugada desta sexta-feira, 15, parte de uma quadrilha especializada em assaltar casas de luxo no litoral paulista. Três homens foram presos e outros dois continuam foragidos. De acordo com o investigador chefe da Delegacia Sede do Guarujá, Paulo Sergio Carvalhal de Lima, as pistas se intensificaram duas semanas atrás, quando Eder Lucas dos Santos, que é filho de um Policial Militar, foi identificado através de uma foto como um dos integrantes da quadrilha. Porém, tanto ele quanto Raphael Alves da Silva estão foragidos. Em diligência a três endereços no bairro da Enseada, os policiais conseguiram prender os outros três assaltantes: Milton Gonçalves Candido Junior, de 25 anos; Alex Ramos João, de 27; e Leandro Felipe dos Santos, de 28. Segundo Carvalhal, os três já tinham passagem pela Polícia. "O que chamou a atenção foi o Alex, que tinha 11 passagens por 171 (estelionato)". No entanto, Alex não foi condenado por nenhum dos crimes. Já Leandro, que cumpria pena de 10 anos de reclusão por tráfico de drogas, era foragido da Justiça. Entre os objetos apreendidos estão um Renault Scénic 2002, aparelhos de celular com rádio comunicador, e diversos equipamentos de informática, como iPods e pendrives, além de dois computadores portáteis, um videogame Playstation II e um aparelho de DVD. Também foram apreendidos óculos das marcas Dolce & Gabbana e Prada, relógios Mont Blanc e algumas jóias. Com exceção do carro, que segundo Carvalhal é montado, os demais objetos pertenciam aos moradores de uma casa no residencial Acapulco, na praia de Pernambuco, assaltada há duas semanas.