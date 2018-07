Preso grupo que assaltava veículos no Rodoanel, em SP Integrantes de um grupo que praticava assaltos no Trecho Sul do Rodoanel, em São Paulo, foram presos, após troca de tiros, na madrugada de hoje pela Polícia Rodoviária Estadual, quando tentavam fazer mais uma vítima. Apesar de duas pessoas terem sido presas, os policiais identificaram mais quatro comparsas do bando.