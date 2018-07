Preso grupo que roubava condomínios em vários Estados

A quadrilha atuava em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e em outros Estados. O prejuízo causado pela quadrilha só em Aracaju gira em torno de R$ 600 mil a R$ 800 mil. Além de joias, a quadrilha roubava óculos esportivos, dólares, euros e reais.

As imagens do circuito interno de TV de um dos prédios em Aracaju mostram a facilidade que as duas mulheres tiveram para entrar no edifício. Demonstrando morar no condomínio elas abriram a porta, sem serem incomodadas, pegaram o elevador e foram até o 10º andar do prédio.

Em seguida, desceram andar por andar e tocaram a companhia de todos os apartamentos. Quando alguém as atendia diziam que era engano, mas quando ninguém aparecia, elas abriam a porta com uma chave improvisada e levava os objetos de valor, segundo a polícia.

Após os assaltos, parte da quadrilha voltou para São Paulo. Com o grupo, a polícia sergipana apreendeu dinheiro, perfumes importados, celulares, óculos, cartões de crédito, joias, folhas de cheque, máquina filmadora e chaves "michas", utilizadas para abrir as portas dos apartamentos sem a necessidade de arrombá-las.