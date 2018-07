Preso grupo suspeito de agir em caixas eletrônicos

Em patrulhamento pela Rua do Oratório, na região do Tatuapé, zona leste, os policiais desconfiaram de um grupo ao lado de seis veículos. No momento em que viram a viatura, os suspeitos entraram em dois dos carros e fugiram, se dispersando.

Várias viaturas foram acionadas para dar apoio. Depois alguns minutos de perseguição, foram parados um Audi e um Fiat Fiorino, na Avenida Paes de Barros, na Mooca, e numa rua da região do Brás, no centro. Cada veículo era ocupado por dois homens.

Dentro do Fiat havia objetos - como touca ninja, marreta, cabos de ferro, maçarico, oxigênio, luvas etc. - que levam a polícia a acreditar na participação dos suspeitos em ataques a caixas eletrônicos. O quarteto será averiguado pela polícia. Além dos carros e o material apreendido, os quatro foram levados para o plantão da delegacia do Tatuapé (30ºDP).