Preso homem acusado de matar esposa grávida em SP

Segundo o cunhado do suspeito, Vanessa Gomes da Silva, de 19 anos, foi atacada após uma discussão do casal. No Natal, o suspeito encontrou a mulher com outro homem, segundo depoimento do cunhado. Ela foi socorrida no Hospital Planalto, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço causados por uma faca. O bebê também faleceu.

O acusado, que foi agredido pelos parentes e vizinhos, foi levado para o Hospital Ermelino Matarazzo e já foi liberado. Segundo o cunhado, o suspeito era usuário de drogas e às vezes ficava agressivo. Alexsandro foi preso em flagrante e vai responder por homicídio qualificado, aborto provocado por terceiros sem consentimento da gestante e violência doméstica.