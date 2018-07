Preso homem acusado de matar norte-americana no Rio

Segundo a Divisão de Homicídios, Victoria era funcionária do governo dos Estados Unidos e chegou no dia 15 ao Rio, onde se hospedou em um hotel de Copacabana (zona sul). Ela teria conhecido o rapaz em um bar da Lapa, na região central. Ele é ex-bombeiro, expulso da corporação em 2005, e já cumpriu pena de 11 anos de prisão por atentado ao pudor e constrangimento.

A mulher foi com o rapaz a um hotel da Lapa, onde, segundo a polícia, ele matou a mulher estrangulada e fugiu levando objetos pessoais dela. As câmeras de segurança mostram o casal chegando e o rapaz saindo sozinho. Ele afirmou ao recepcionista que iria comprar cachorro quente. O rapaz foi preso dentro de um ônibus, em Resende, no interior do Rio, quando voltava de São Paulo. Ele nega o crime.