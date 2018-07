Preso homem que abusou de 19 crianças no Ceará A Polícia Civil do Ceará prendeu hoje, em Juazeiro do Norte, em Fortaleza, um homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 19 crianças, com idades entre 5 e 12 anos. O agricultor Francisco de Assis Alves, de 56 anos, utilizava uma bicicleta para conseguir a confiança dos menores. O homem, que segundo a polícia civil era evangélico e tinha uma barraca de pastel na cidade, usava remédios psicotrópicos para dopar as crianças. Os abusos teriam sido realizados nas cidades de Pindoretama e Juazeiro do Norte.