Preso homem que assaltou postos em Sorocaba-SP

De acordo com testemunhas, em nenhuma ocasião ele mostrou ou apontou armas para as vítimas. Ontem, depois de examinar as imagens do sistema de monitoramento, a Polícia Civil divulgou uma foto do bandido. Depois de um telefonema anônimo, policiais militares cercaram Charlão em uma rua do bairro em que reside. Ele foi preso sem esboçar reação. De acordo com policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o bandido pode ter praticado uma quantidade ainda maior de assaltos e deve ser submetido a novos reconhecimentos.

O criminoso, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça, foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. De acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis, o número de ocorrências na cidade aumentou muito - por dia, pelo menos um posto é assaltado. Em todo o ano passado, foram registradas 77 ocorrências.