Preso homem que atacou mulher dentro do Metrô em SP O homem que agarrou uma usuária do Metrô Sacomã (Linha 2-Verde), em São Paulo, no dia 19 de julho, e abaixou as calças para mostrar suas partes íntimas, foi preso na noite de ontem nas proximidades da mesma estação do ataque. Pessoas indicaram a policiais militares da 2ª Companhia do 46º Batalhão, que andavam pela região, onde o suspeito, reconhecido por fotos distribuídas na estação, estava.