Preso homem que engoliu preservativos com cocaína A Polícia prendeu em flagrante na noite de ontem, em Guarulhos, na Grande São Paulo, um equatoriano com 33 preservativos contendo cocaína líquida no estômago. O homem chegou ao Hospital Municipal de Urgências reclamando de dores abdominais, dizendo que havia ingerido a droga, trazida do Peru. Preocupado com a possibilidade de rompimento do material dentro do corpo, o equatoriano procurou ajuda médica. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos.