Preso homem que fez ex-mulher e filhos reféns no RJ Um homem foi preso no final da noite de ontem, após manter a ex-mulher e quatro crianças em cárcere privado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ninguém se feriu. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito não se conformava com a separação.