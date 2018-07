Preso homem que fugiu com sobrinha de 11 anos

SOROCABA - Foi transferido nesta sexta-feira, 27, para Sorocaba, no interior de São Paulo, um homem de 32 anos, acusado de ter fugido para o Paraguai com uma sobrinha de 11 anos. O suspeito era casado com a tia da menina e, segundo a mulher, mantinha um relacionamento com a garota na casa em que moravam, em Votorantim. Em fevereiro deste ano, depois que a mulher o denunciou à polícia por causa do relacionamento do companheiro com a sobrinha, ele fugiu de casa levando a garota.

O acusado foi preso em Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. De acordo com a Polícia Civil, após a fuga ele se estabeleceu em Pedro Juan Caballero, no país vizinho, e morava com a garota em uma van equipada com cozinha. Na semana passada, o homem recebeu uma proposta para trabalhar no Brasil e foi preso assim que cruzou a fronteira.

A menina foi entregue a familiares que vivem no Mato Grosso do Sul e está sob acompanhamento do Conselho Tutelar. Ela deve passar por exame de corpo de delito e avaliação psicológica antes de voltar para a casa da mãe, em Votorantim. O acusado, que teve a prisão temporária decretada, vai responder pelos crimes de sequestro e estupro de vulnerável. Ele foi levado para a cadeia de Pilar do Sul, que abriga acusados de crimes sexuais.