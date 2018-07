Preso homem que gravou vídeo ensinando filho a roubar Terminou hoje a procura por Rafael Borba, acusado de envolvimento no sequestro de mãe e filho em Santa Catarina, no início deste mês. Ele também ficou conhecido após a divulgação de um vídeo em que aparecia ensinando o filho e a sobrinha, de 4 e 3 anos, respectivamente, a roubar e agredir. Pela manhã, a polícia o capturou em uma casa em Itajaí, no litoral norte do Estado. "Estávamos monitorando uma pessoa com quem ele mantinha contato", explicou o delegado Renato Hendges, titular da delegacia de Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais.