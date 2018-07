Preso homem que invadiu Prefeitura de Taubaté, em SP

De acordo com a Polícia Militar, um dos homens foi visto saindo do Departamento Jurídico da Prefeitura. Os agentes desconfiaram da atitude do suspeito e decidiram abordá-lo. O comparsa do bandido viu os policiais e conseguiu fugir.

Após uma revista pelo local, foram encontrados enrolados em um moletom azul uma CPU, dois monitores e um rádio relógio prontos para serem furtados. Os bandidos entraram no prédio após arrombar a porta da cozinha.

O preso foi levado para a cadeia pública de Guaratinguetá. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o segundo suspeito.