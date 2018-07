Preso homem que manteve família em cárcere privado A Polícia de Marília prendeu nesta quarta-feira, 3, um homem suspeito de manter a mulher e uma criança de quatro anos em cárcere privado por pelo menos dois anos. Após receber denúncias da Polícia Militar, conselheiros tutelares encontram a criança ferida no olho e com escoriações no corpo. As duas vítimas estavam trancadas num quartinho de uma construção precária, no bairro cafezal, região central de Marília.