Preso intermediador de venda de sentenças no TJ-PI Raimundo Clécio Falcão Graça foi preso pela Comissão de Investigação do Crime Organizado (Cico), da Polícia Civil, intermediando a venda de sentenças no julgamento de processos dentro do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI). Falcão teria pedido R$ 12 mil para o médico Raimundo José Martins de Sousa para que uma decisão fosse favorável ao médico. A Polícia Civil filmou tudo. Falcão foi preso em flagrante, e o dinheiro, apreendido. O TJ-PI e a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado (OAB-PI) pediram a investigação do caso.