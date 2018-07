Preso jogador envolvido em assalto a Agnaldo Timóteo A polícia anunciou hoje a detenção do acusado de planejar o assalto ao apartamento do cantor e vereador Agnaldo Timóteo (PR). Trata-se do jogador de futebol Santiago Costa dos Santos, de 19 anos, cuja prisão preventiva foi decretada pela Justiça. O Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) informou que ele se aproveitou da amizade com o parlamentar para cometer o crime, no último dia 28.