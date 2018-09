Preso líder de quadrilha que clonava cartões O uruguaio Hector Alejandro Ramos Ramirez, de 26 anos, preso na quinta-feira da semana passada, era o líder da maior quadrilha de clonadores de cartão de bancos da América Latina. Segundo o delegado-titular da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, o grupo, que roubava senhas de correntistas e ?limpava? as contas bancárias, é responsável por furtos que atingem cifras ?milionárias?. ?São os maiores clonadores de cartão da América Latina.? A polícia ainda não contabilizou os valores, mas já sabe de pelo menos cinco imóveis de alto padrão comprados pelo uruguaio. Ramirez também possuía um Audi TT 2008, avaliado em R$ 230 mil. ?O que ele comprou equivale a uma fortuna?, diz Fontes. Somente em um banco, a quadrilha teria feito pelo menos 50 saques. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.