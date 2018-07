Preso maior fornecedor de drogas da zona norte do Rio A Polícia Civil anunciou hoje a prisão de Anderson Gomes Carneiro, o "Dinho", de 32 anos, considerado o maior fornecedor de drogas em favelas da zona norte do Rio de Janeiro e de Itaguaí. A prisão ocorreu na sexta-feira, durante a "Operação sem Fronteiras", que já havia prendido seis empresários do ramo da construção civil envolvidos no tráfico de drogas do Rio.