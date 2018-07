Preso mais um acusado de fraudar indenizações no RJ Outro advogado envolvido no esquema de fraudes de ações indenizatórias no Rio de Janeiro foi preso hoje, em continuidade à operação Em Causa Própria, que tem o objetivo de prender cerca de 20 advogados que falsificam procurações e ações de indenização. Outras quatro pessoas já foram detidas.