Preso mais um por fraudar posto de vistoria no Detran-RJ Depois da "Operação Direção Oposta", realizada ontem, a polícia prendeu mais um integrante da quadrilha que fraudava postos de vistoria do Departamento de Trânsito (Detran) no Rio. O criminoso foi capturado hoje à tarde, próximo ao centro do município Paracambi.