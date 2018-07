Preso mais um suspeito da fraude do leite no RS A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de participação da fraude do leite no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 23. O transportador Paulo Rogério Schultz apresentou-se à delegacia de Três de Maio, no oeste do Estado, depois de saber que a Justiça havia emitido mandado de prisão preventiva contra ele.