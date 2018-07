Preso mais um suspeito de ataque à UPP em Manguinhos A Polícia Civil do Rio prendeu, na noite desta terça-feira, 01, mais um acusado de participação no ataque à Unidade de Polícia Pacificadora Mandela/Arará, no Complexo de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, no último dia 20 de março. Bruno Lopes Gonçalves da Silva, o Bulau, de 31 anos, foi capturado na Favela do Jacaré, zona norte.