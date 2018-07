Preso mais um suspeito de chacina em Goiás A polícia de Goiás prendeu mais um suspeito de participar da chacina de sete pessoas, ocorrida no sábado no interior do Estado. Nesta quarta-feira foi detido o irmão de Aparecido Souza Alves, de 24 anos, cuja identidade não foi revelada. Aparecido já estava preso e havia confessado ter participado do crime que chocou Doverlândia, a 413 quilômetros da capital. Além de Alves e de seu irmão, há mais duas pessoas detidas na Delegacia de Investigações Criminais.