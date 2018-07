Preso mais um suspeito pela chacina de Guaíra-PR A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou hoje que mais foi preso mais um acusado de participar da chacina que deixou 15 mortos em Guaíra, no oeste do Paraná, no dia 22 de setembro. Ademar Fernando Luiz estava em Lucas do Rio Verde, a cerca de 300 quilômetros de Cuiabá, na região central de Mato Grosso, onde foi preso por policiais da força-tarefa criada pela secretaria. A polícia ainda está à procura de Diego Alexandre Honória e Hedner Rogério Alves, também acusados do crime. Na semana passada os policiais prenderam Jair Corrêa quando ele chegava a Rosana, no interior de São Paulo. Ele pretendia pegar um ônibus e ir até a capital paulista, a 780 quilômetros de distância, para se esconder. Segundo a polícia, Corrêa teria assumido a co-autoria na chacina, alegando que era uma vingança pela morte de seu enteado, Dirceu Pereira de França, ocorrida cerca de 20 dias antes. À imprensa, Corrêa negou a participação no crime e disse que ficou sabendo da chacina pelo rádio. Ele afirmou que estava fugindo em razão das acusações, que colocaram sua vida em risco.