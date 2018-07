Preso mais um suspeito por morte de estudante da USP

Souza portava um revólver Taurus, calibre 38, com a numeração raspada. O suspeito confessou aos policiais que pegou a arma emprestada para roubar um carro que seria desmanchado. Ele também é acusado de receptação de objetos roubados na casa do secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo e ex-chefe da Segurança, Saulo de Castro Abreu Filho, no começo do ano, segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

O crime na USP ocorreu no dia 18 de maio, no bolsão de estacionamento da FEA. O universitário foi encontrado morto com um tiro na cabeça ao lado de seu veículo, um Passat preto blindado. No dia 9 de junho, outro suspeito de envolvimento no crime, Irlan Graciano Santiago, de 22 anos, se entregou e confessou sua participação, porém negou a autoria do homicídio. Sem antecedentes criminais, ele foi liberado. A Justiça, entanto, decretou sua prisão preventiva e ele foi detido na Favela São Remo.