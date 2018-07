Preso matador de seis taxistas no RS

Segundo relato dos delegados que participaram da investigação, o matador foi localizado no sábado à tarde e está em uma cadeia do interior do estado. No depoimento, ele confessou os crimes e alegou ter agido por motivos financeiros, para levantar o dinheiro para pagamento de um aluguel que estaria atrasado.

O mistério foi desvendado pelo cruzamento de informações de testemunhas, escutas autorizadas de ligações feitas e recebidas pelos celulares roubados das vítimas e imagens de câmeras de segurança instaladas em locais próximos aos assaltos. A arma, um revólver calibre 22, teria sido obtida de um uruguaio. A munição usada em Santana do Livramento não foi a mesma da utilizada em Porto Alegre, o que levou os investigadores a suspeitarem inicialmente que os crimes não teriam conexão.

O método usado foi sempre o mesmo. O criminoso tomava um táxi, ia até o endereço pedido, executava a vítima com tiros na cabeça sem anunciar assalto, depois recolhia celulares e dinheiro e, na sequência, tomava outro táxi e repetia as ações.

Na madrugada de 28 de março - Quinta-Feira Santa - fez isso com três motoristas de Santana do Livramento, de quem recolheu um total de R$ 470. Na noite daquele mesmo dia, viajou para Porto Alegre, onde, na madrugada de sábado, assassinou mais três taxistas para tomar um total de R$ 400.

A investigação rastreou os celulares das vítimas, que haviam sido repassados para amigos e parentes, e obteve pistas do suspeito. Também verificou que ele usou uma passagem de Santana do Livramento para Porto Alegre na noite da Quinta-Feira Santa. Ao analisar imagens de câmaras de segurança, detectou que uma mesma pessoa, com a mesma roupa e a mesma sacola, havia circulado em locais próximos aos crimes, em horários coincidentes com o das ocorrências.

Quando a polícia chegou à casa do rapaz, encontrou as roupas usadas nas duas madrugadas. Uma análise inicial da perícia indicou que as peças estavam sujas de sangue. Os policiais contaram que no depoimento o jovem disse que suas vítimas foram escolhidas aleatoriamente e que não conhecia nenhuma delas.