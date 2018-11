Preso membro de grupo acusado por onda de assaltos Depois de uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Franca, no interior de São Paulo, prendeu o quarto integrante da quadrilha de jovens acusados de roubar mais de R$ 1 milhão em bens de residências de alto padrão. Guilherme Rodrigues Alves, de 21 anos, foi localizado e preso no Jardim Ana Dorothea, no sábado, e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade. Outros três rapazes já tinham sido presos preventivamente pela Polícia Civil.